Avui hem tractat els següents temes:

La celiaquia és un trastorn sistèmic de base autoimmune de caràcter permanent que es presenta en individus genèticament predisposats, induït per la ingesta de gluten i que provoca una atròfia de les vellositats de l'intestí prim, afectant per tant, la capacitat d'absorbir els nutrients dels aliments.

La malaltia celíaca afecta a un 1-2% de la població en els països occidentals. Afecta persones de tots els grups ètnics i és comuna a Europa i Amèrica del Nord, així com a Amèrica del Sud, l’Orient Mitjà i l’Àfrica del Nord. També se n’han descrit casos a l’Índia.

La malaltia celíaca afecta tots els grups d’edat, inclosos nens i ancians, i la relació dona/home és de 2:1.

La dificultat del seu diagnòstic fa que el 80% dels casos estiguin encara per diagnosticar, per això entre els metges és coneguda l'expressió "els celíacs no es troben, cal buscar-los".

En l'actualitat, l'únic tractament per a la malaltia celíaca és el seguiment de per vida d’una dieta estricta sense gluten.

Els exàmens de Selectivitat se celebren al mes de juny a Catalunya, les dates oficials per a la celebració de la convocatòria ordinària de la selectivitat 2022, coneguda com a PAU, serà el 14, 15 i 16 de juny de 2022. És una jornada menys que els dos anys anteriors, marcats per les restriccions per evitar els contagis per coronavirus. D'altra banda, la convocatòria extraordinària es durà a terme el 7, 8 i 9 de setembre del 2022. Més de 200 mil estudiants es presentaran aquest any a la prova de selectivitat. Per saber com anirà parlarem amb la coordinadora de la Selectivitat a la UdG, Nela Hidalgo.



- Ha baixat el nivell de selectivitat?



No, en general, els aprovats estan al voltant de 90%, la prova la passa quasi ben bé tothom. El que sí que és cert és que ordena.



- Explica'ns a què et refereixes amb ordenar.



La selectivitat el que fa és ordenar amb la nota de tall, és a dir, l'objectiu principal dels alumnes es poder és assolir la nota que demanen allà on volen entrar a estudiar.