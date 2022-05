Avui hem tractat els següents temes:

Les entitats proposants defensen que el peatge urbà és la mesura més efectiva per dissuadir l'ús del vehicle privat (cotxes i motos) i canviar així un model de mobilitat que consideren "insostenible" i "inequitatiu".

La campanya, batejada com a 'Barcelona '22', l'impulsen la Plataforma per la Qualitat de l'Aire, l'Associació per a la Promoció del Transport Públic, Ecologistes en Acció de Catalunya, Eixample Respira, Bicicleta Club de Catalunya, la Xarxa per la Justícia Climàtica, Catalunya Camina i l'Associació de Prevenció d'Accidents de Trànsit.

'Barcelona'22' recorda, tant l'eslògan com la presentació gràfica, als Jocs Olímpics del '92. En la presentació de la iniciativa, aquest dimarts a la plaça de Sant Jaume, María García, d'Ecologistes en Acció, ha afirmat que amb aquesta referència volen "donar la volta" a les polítiques de "grans projectes i inversions".

Les entitats esperen reunir-se en les properes setmanes amb representants de les administracions i dels grups polítics per posar-los sobre la taula la proposta.

La banda colombiana global de pop en espanyol estrena “París”, una cançó valenta i poderosa, amb un so completament diferent i en la qual descobrim ja part de l'essència del pròxim àlbum de MORAT.

La col·laboració de l'artista argentí DUKI fa que aquest boig experiment sigui una mescla totalment refrescant. Aquesta unió explosiva amb Duki, un dels màxims referents de la música urbana argentina que travessa davanteres, troba un equilibri perfecte entre l'harmonia de les veus, dona com a resultat una cançó reflexiva i directa, en forma d'alè per a llevar-nos la culpa.

“Paris” parla sobre aquest moment en una relació en el qual has de cuidar-te i enfrontar-te a l'altra persona quan t'adones que no és bo per a tu.

Morat va posar molt d'esforç a fer d'aquesta cançó una cançó sense gènere. “Paris” està composta per la banda al costat de Maurici Rengifo i Andres Torres qui s'han ocupat també de la producció al costat de Juan Pablo Saza-.