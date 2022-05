Avui hem tractat els següents temes:

El GEN1046 és un anticòs biespecífic –una molècula que es pot unir a dos antígens diferents alhora– que s'està desenvolupant per oferir una alternativa a pacients amb tumors sòlids avançats refractaris a tractaments amb inhibidors del punt de control immunitari o amb recaigudes.

Un estudi publicat recentment a la revista Cancer Discovery recull els resultats de l'assaig clínic de fase I GCT 1046-01, de la Clínica Universitat de Navarra (CUN), on ha participat el Vall d'Hebron Institut d'Oncologia (VHIO), que forma part del Campus Vall d'Hebron, que demostren resultats prometedors que animen a pensar que aquest nou fàrmac pot omplir un buit clínic i aconseguir superar el repte de fer servir la diana terapèutica 1-4BB.

La Dra. Elena Garralda, cap del Grup de Desenvolupament Clínic Precoç de Fàrmacs del Vall d'Hebron Institut d'Oncologia (VHIO), i directora de la Unitat de Recerca de Teràpia Molecular del Càncer (UTIM)-CaixaResearch, i el Dr. Guzmán Alonso, també de la UITM-CaixaResearch, han participat en aquest treball de recerca.

«La capacitat del GEN1046 per conferir un benefici clínic en tumors típicament menys sensibles a la immunoteràpia pot suposar una alternativa en aquesta malaltia», comenta la mateixa Dra. Elena Garralda.

Els sindicats d'educació USTEC-STEs, CCOO, Intersindical-CSC, UGT, USOC, Professors de Secundària i CGT han organitzat, de manera unitària, noves jornades de protesta amb motiu de la manca d'acord amb el departament. Avui de 8:00 a 10:00 del matí s'ha realitzat la primera aturada parcial en educació. Parlarem de les noves convocatòries de vaga en educació amb la portaveu del sindicat USTEC, Iolanda Segura.



- Com ha estat aquesta primera jornada parcial?



Ara tot just estem recollint informació, a primera hora del matí s'han produït talls a carreteres a Barcelona, a la gran via o a la ronda litoral. A Manresa i Mataró també han tallat la carretera.



- El pròxim dia 25 la vaga serà total?



Sí, hem fet dos dies de vaga parcial amb la intenció de fer accions de protesta per visibilitzar el nostre malestar. Sabem que els talls de carretera són molestos, però és l'única manera que tenim de dir que continuem en lluita. Les pròximes convocatòries seran de jornades senceres i farem les manifestacions centrades a Barcelona, a la qual demanarem màxima participació.