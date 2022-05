Avui hem tractat els següents temes:

S'ha posat en marxa el número d'atenció a conductes suïcides el 024. El primer dia que va estar operatiu va atendre a 1.000 trucades, queda evident que tenim un greu problema de Salut mental i cada dia hi ha més conscienciació de com afrontar-ho. Parlarem amb la presidenta de la Secció de Psicologia d'Emergències del Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya, Anna Romeu.



- Quan el primer dia es reben tantes trucades, és evident que tenim un greu problema.de salut mental.



Clar, les dades indiquen que era molta necessari un servei com aquest, la gent té dubtes i pors, està molt bé poder oferir un servei com aquest i sobretot que s'utilitzi.



- Perquè avui dia encara es tabú parlar del suïcidi ?



D'entrada perquè tot el que està relacionat amb la mort es tabú, ens costa parlar i pensar sobre aquest tema, ademés en les últimes dècades s'ha separat molt de la societat però si parlem de la mort voluntària encara costa més d'acceptar.

En l'actualitat els videojocs estan estigmatitzats pels pares, però hi ha estudis que diuen que els videojocs desenvolupen la plasticitat cerebral dels nens. Fins a quin punt és positiu jugar a un videojoc i quan comença a ser perillós? Per resoldre aquestes qüestions parlarem amb la neuropsicòloga clínica i professora de Psicologia de la Universitat Abat Oliba CEU, Marina Fernández Andújar.



- Fins a quin punt és positiu jugar a un videojoc?



El videojoc està molt a l'abast de la nostra població juvenil, és tota una realitat. El punt crític que hem de valorar és el seu ús (freqüència, duració i intensitat) i el comportament del nen. Més enllà també hem de tenir compte amb la temàtica i l'edat a la qual està dirigida. Per tant, és positiu o negatiu? Depèn de l'ús i la classe de videojoc.