Avui hem tractat els següents temes:

Els tests d’antígensràpids, dissenyats per detectar la variant original del SARS-CoV-2, han sigut una eina essencial durant la pandèmia de la COVID-19.

Amb l’aparició de noves variants, l’equip de l’Institut de Recerca de la Sida IrsiCaixa –centre impulsat conjuntament per la Fundació “la Caixa” i el Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya– ha vist la necessitat d’estudiar si aquestes poden comprometre la capacitat de detecció dels tests.

Els resultats, publicats a la revista Frontiers in Microbiology, demostren que, en condicions favorables, un dels quatre tests estudiats perd sensibilitat contra la variant alfa.

En condicions extremes, en canvi, tots els tests passen a ser 10 vegades menys sensibles a la variant alfa i, dos ells, a delta.

Pel que fa a òmicron i beta, la capacitat de detecció dels tests estudiats no es veu alterada en cap condició. L’estudi, que compta amb la participació de Nesapor i el Servei de Microbiologia de l’Hospital Germans Trias, posa en evidència la importància d’anar validant la sensibilitat dels tests d’antígens a mesura que van apareixent noves variants del SARS-CoV-2.

Una persona "tòxica" es refereix a qualsevol persona de la nostra vida que ens hagi afectat negativament a causa de les seves característiques i comportament. Tot i que tendim a culpar-nos els uns als altres, també som responsables de no tenir límits, d'aclaparar-nos o de no expressar totes les nostres necessitats. De fet, perquè algú sigui tòxic, ha d'haver-hi gent al seu voltant que ho permeti. Davant d'aquesta situació, hem de donar l'esquena als nostres hàbits i recuperar el nostre espai i respecte. Ens fa una bona reflexió per saber com poder alliberar-te d'elles o com detectar-les, l'autora del llibre "Personas tóxicas", Silvia Congost.