Avui hem tractat els següents temes:

El Gremi de Restauració de Barcelona ha editat una monografia amb tots els resultats de l’enquesta realitzada la passada tardor a una mostra aleatòria de 1.000 usuaris de terrasses, de totes les edats i de tots els districtes (també de l’àrea metropolitana).

S’aborden qüestions com els patrons de consum, la incidència de les restriccions adoptades durant la pandèmia, els horaris, la mesura d’ampliació extraordinària, etc. “Se’n parla molt, de terrasses, però no sempre amb coneixement de causa”, explica Roger Pallarols, director del Gremi; “de vegades s’atribueix una posició a la ciutadania que els propis veïns, amb el seu comportament diari, desmenteixen.

Per això són tan útils les enquestes d’opinió com aquesta, perquè ens permeten sortir de dubtes i ens ajuden a alinear l’acció dels governs amb les preocupacions reals de la societat.

En aquest cas, la radiografia és nítida: els barcelonins fan un ús intensiu, desacomplexat i entusiasta de les terrasses, que ja venia d’abans i que la pandèmia ha accentuat”.

Mossos d’Esquadra de la Unitat d’Investigació de la comissaria de Tarragona van detenir dilluns passat al Creixell (Tarragonès) un home de 32 anys, com a presumpte autor de dos robatoris o furts d’ús de vehicles.

L’endemà, l’entrada i perquisició al local va permetre acreditar els delictes de receptació i falsificació de documents.

La investigació es va iniciar fa unes setmanes arran d’informacions que assenyalaven l’existència d’un local ubicat a la via Apia del Creixell habilitat com a taller de motocicletes que podrien ser sostretes.

Els investigadors van anar dilluns passat a fer comprovacions i van localitzar un local amb un persona amb granota de mecànic que manipulava diverses motocicletes en un espai habilitat com a taller. En aquest sentit, als agents els hi va sorprendre el gran nombre de peces i parts de motocicletes que hi havia i van fer comprovacions amb els números de bastidors de dues motos que no es trobaven en procés de desmuntatge.