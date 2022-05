Avui hem tractat els següents temes:

Les xifres de Covid-19 continuen augmentant. L'últim cens del Ministeri de Salut xifra el nombre d'infeccions en 55.578, amb 12 milions de casos positius de SARS-CoV-2 des que va començar la pandèmia.

A més, les hospitalitzacions han augmentat en només un mes i ja es troben en risc intermedi, mentre que l'ocupació a la UCI es manté baixa, sobretot entre els pacients majors de 80 anys.

Armats amb les dades, alguns experts han demanat mesures més dures, com ara l'ús de mascaretes a l'interior, però el Ministeri de Sanitat va demanar calma i va dir que no estàvem al nivell de les onades anteriors. Per saber com esta la situació parlarem amb l'epidemiòleg i assessor de l'OMS, Dr. Daniel López-Acuña.

- El virus de la covid-19 muta per ser molt més contagiós, però a la vegada és molt menys agressiu.



Hi ha hagut un notable increment d'hospitalitzacions al llarg del mes d'abril. Segons les dades publicades pel ministeri de sanitat el passat divendres, s'ha detectat un increment del 77% en majors de seixanta anys i un increment del 65% en hospitalitzacions. Això reflexa que el virus està circulant i s'han intensificat les transmissions de contagis en persones majors de seixanta-cinc anys. Les mesures que es van prendre en el mes de març han anat en la direcció equivocada i que han contribuït a l'augment en la incidència. La immunitat està decaient, especialment en persones grans.

Les vendes dels establiments de Comertia van créixer un 9,2% durant el mes d’abril en comparació amb les dades de facturació prèvies a la pandèmia, segons les dades recollides per l’Indicador de Retail Comertia.

Les dades de vendes del mes d’abril confirmen la recuperació del consum iniciat al setembre de 2021, marcant el major creixement dels darrers anys respecte les vendes existents abans de la pandèmia.

Aquest increment s’ha vist afavorit per l’augment del 6,8% de les vendes aquesta Setmana Santa, respecte el mateix període de 2019. En el conjunt del 2022, l’Indicador Retail Comertia situa un creixement de les vendes del 3,7% durant el primer quadrimestre de l’any, en comparació amb el mateix quadrimestre de 2019.

Els resultats de l’Indicador d’aquest mes mostren que la immensa majoria de les empreses Comertia han millorat les seves vendes en relació a la situació prèvia a la pandèmia.





