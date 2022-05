Avui hem tractat els següents temes:

Els sindicats educatius han anunciat aquest dijous quatre noves jornades de mobilitzacions que combinaran la vaga de tot el dia amb aturades de 8 a 10 del matí.

Així, hi haurà vaga els dies 25 de maig i 9 de juny i aturades parcials el 17 de maig i el 2 de juny. S’alternaran els dos tipus de mobilització.

Els sindicats, que segueixen demanant la dimissió del conseller Josep Gonzàlez-Cambray, no descarten convocar una vaga indefinida si consideren que el Departament d’Educació no es mou prou. La principal reivindicació és que es redueixi una hora lectiva a la setmana per a tot el professorat.

Els sindicats Ustec, CCOO, Intersindical-CSC, UGT, USOC, CGT i el de professors de Secundària consideren que el Departament no ha fet prou passos per arribar a acords, sobretot en la seva proposta de reduir una hora lectiva a la setmana, que Educació només proposa inicialment per a Educació Primària, i els sindicats volen també per a Secundària al mateix temps.

Després de dos anys marcats per la pandèmia, el 'Girona, Temps de Flors' recupera aquest 2022 un format "gairebé normal".

La mostra, que atrau milers de visitants a la ciutat, tindrà 119 muntatges repartits en 107 espais i s'estendrà al llarg de dotze barris.

Aquesta 67a edició recupera interiors emblemàtics com el claustre i els soterranis de la Catedral i els Banys Àrabs, però per precaució tan sols hi haurà un pati obert (el de la casa Sambola).

En aquells llocs on no és possible fer-hi un itinerari d'entrada i sortida, com Torre Gironella o La Carbonera, tampoc hi haurà muntatges.

A més, es mantenen els circuits d'accés al Barri Vell, amb quatre punts d'entrada i sortida, i l'Ajuntament recomana als visitants que portin mascareta.

El 2020 no es va poder celebrar perquè s'estava en ple confinament per la pandèmia. I l'any passat, es va celebrar exclusivament a l'exterior i en espais oberts per les restriccions imposades arran de la covid-19. Aquest 2022, però, el 'Girona, Temps de Flors' torna a impulsar-se.