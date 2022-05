Avui hem tractat els següents temes:

Un assaig clínic de l'Institut Català d'Oncologia i l'Idibell mostra la seguretat i el potencial d’un virus oncolític contra el càncer de pàncrees avançat.

L’assaig clínic en fase 1 mostra que l’administració del virus VCN-01 és viable i una possible nova eina en el tractament d'aquests càncers.

Els resultats preliminars mostren que el virus és actiu, arriba al tumor primari i a les metàstasis, i desencadena la resposta dels sistema immunitari. A més, a les dosis establertes com a recomanades, no desencadena efectes adversos greus.

Els virus oncolítics son virus modificats genèticament per reconèixer i atacar les cèl·lules tumorals. Es tracta d'un tipus d'immunoteràpia innovadora amb un gran recorregut en el tractament contra el càncer.

El Consell Internacional de BasqueCulinaryCenter, constituït per alguns dels xefs més influents i rellevants del món tornarà a reunir-se de manera presencial en el marc del Summit de la Gastronomia que se celebrarà a Girona del 19 al 21 de juny sota el títol "Comida que acoge". L'amfitrió de la trobada és Joan Roca, president del Consell Internacional de BasqueCulinaryCenter i xef del Celler de Can Roca, amb tres estrelles Michelin. Parlarem amb el Director del Basque Culinary Center, Joxe Mari Aizega



- Per les persones que encara no ho coneguin. Què és el Basque CulinaryCenter ?



És una universitat de la gastronomia que es dedica a la formació, investigació, innovació, o suport als emprenedors. Des de la seva creació és un centre que s'ha convertit en tot un referent internacional de l'educació i investigació gastronòmica.