Avui hem tractat els següents temes:

Els sindicats educatius continuen pressionant el departament d'Educació de la Generalitat després que el conseller Josep González-Cambray donés per trencades les negociacions. Així, van anunciar una nova mobilització de tota la comunitat educativa el 14 de maig per reclamar "una educació pública de qualitat". Els sindicats ja van avisar que durant el mes de maig convocarien noves dates de protesta i que no descartaven la vaga. Educació va decidir cancel·lar les negociacions després que dilluns passat els sindicats no es presentessin a la taula sectorial . Per saber com està la situació, parlarem amb la portaveu USTEC, Iolanda Segura.



- Ja teniu data confirmada de mobilització pel 14 de maig.



Serà una mobilització en clau comunitat educativa en la qual participen també la FAC i el sindicat d'estudiants. Hem fet aquest format perquè volíem que les famílies i els estudiants fossin inclusius.

Es tracta d'una dona de setanta anys que en aquell moment estava patint un atac d'ansietat i el nostre company de la policia Nacional que es trobava fora de servei estava circulant amb la seva motocicleta i va veure una dona que creuava un punt de molta altura que donava on pas exclusiu del ferrocarril i que clarament tenia intenció de llançar-se a baix, després aquesta mateixa dona es va tombar a les vies del tren, llavors, aquest company va trucar els serveis d'emergència, posteriorment va determinar el risc que podia patir per intentar treure-la de les vies. Primer de tot, va intentar parlar amb ella i va aconseguir empatitzar amb la dona, es va anar calmant, tot i que li va costar bastant perquè tenia bastant clar que es volia suïcidar. Poc després va arribar l'ambulància que la va traslladar a l'hospital local.