Avui hem tractat els següentes temes:

Línea directa ha presentat un informe de la nova modalitat urbana en seguretat viària i l'accidentalitat. Una de les dades més importants què treu a la llum aquest estudi és que el 50% de les persones que circulen amb patinet i bicicleta elèctrica, no utilitza habitualment el casc. Parlarem amb el director de comunicació de la fundació LD, Santiago Velázquez.



- Que el 50% circula amb patinet elèctric i bicicleta elèctrica no facin servir el casc és molt preocupant.



Si ho és, ho hem calculat a escala nacional i Catalunya també està en aquesta mitja. Creiem que és una dada molt elevada perquè bàsicament des de fa més i mig el casc és obligatori per aquests vehicles No només és la multa que et poden posar per no portar el casc a son 200 euros sinó que és bàsicament per la seva seguretat. És una obvietat que un patinet elèctric que circula parts la calçada i té un accident, frenarà amb el seu propi cos. Donar-te amb el cap contra un altre vehicle o la calçada és molt perillós, et pot costar la vida, ho hem d'incorporar per la nostra integritat física.

El Departament de Salut, pioner a l’Estat en aquesta matèria, ha engegat aquesta mesura amb la voluntat de garantir la protecció enfront de la infecció del VPH tant en nois com en noies i, per tant, per garantir l’equitat entre ambdós sexes.

S’estima que entre el 85 i el 90% de les persones sexualment actives adquiriran el VPH en algun moment de la seva vida. El percentatge de noies que es van vacunar durant el curs 2020-21 va ser del 86% a Catalunya.

Carmen Cabezas, ha subratllat que la vacunació té una eficàcia “molt important” pel que fa a les berrugues anogenitals, però que també servirà per evitar casos de càncer.

“En noies hem vist que es troba sobretot al coll uterí, i en el cas dels nois està situat a la vessant genial i també oral”, ha explicat. Tot i això, ha matisat que encara hi ha “tres vegades més” casos de càncer en dones que en homes.