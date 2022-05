Avui hem tractat els següents temes:

La comptabilització de contagis per covid-19 es realitza d'una manera diferent i per saber com està la situació ara mateix parlarem ambel cap del departament de medicina interna de Santa Caterina, Dr. Albert Gómez



- Hi ha més contagis a l'Hospital de Santa Caterina?



Estan pujant els ingressos de forma moderada, a l'UCI ara mateix ara tenim dos pacients amb covid-19 i durant el cap de setmana ens han ingressat a planta 4 pacients amb el virus. No és un increment important, però sí que es veu a urgències que venen moltes més persones amb covid positiu, però sort són lleus i no han d'ingressar. Podem dir que és un progressiu ascens.



- Si l'haguéssim de comparar en època de grip, els ingressos serien similars?



No, quan vam tenir la grip, en aquell moment eren superiors als que tenim ara per covid-19.



- Hi ha experts que asseguren que estem anant cap a una setena onada.



Crec que podria ser un inici, però ni molts menys estem a la setena onada, sí que és veritat que estem veient un augment important de casos en l'ambulatori, però de moment no es reflecteix en els hospitals. Potser en un moment donat sí els casos s'incrementen de forma important com ja va passar la sisena onada llavors tornarem a entrar a la setena.

El bullying és una problemàtica social que sofreixen milers de nens, de nenes i de joves a tot el món. El telèfon contra l'assetjament escolar del Ministeri d'Educació ha detectat més de 12.000 possibles casos de bullying a Espanya des de la seva posada en marxa l'any 2016. I ull! No únicament es dona entre els nens i els joves, sinó també amb els i les docents.

Hem de lluitar contra això, per la qual cosa és fonamental el desenvolupament de programes i de projectes socioeducatius en el marc del món escolar.

Les teràpies assistides amb gossos també tenen un paper per a eliminar tota forma de discriminació i d'assetjament en l'àmbit escolar.

Des de la Fundació Affinity , juntament amb el col·legi inclusiu Lleó XIII de Barcelona, impulsem el programa pioner a Espanya “Respecta'm”, que consisteix en el desenvolupament de teràpies assistides amb animals amb l'objectiu de fomentar el respecte, reforçar la inclusió entre els estudiants i prevenir el bullying.