Avui hem tractat els següents temes:

Continua la polèmica en els Jocs Olímpics d'hivern que es celebraran als Pirineus l'any 2030. Es tracta d'una candidatura que es fa conjuntament amb l'Aragó i hi ha organitzacions que estan en contra perquè creuen que s'ha de fer al centre de les vides de les persones, ja que pensen que es faran infraestructures que després no s'utilitzaran, o que s'atraurà un turisme no desitjat, entre altres coses a part de les polèmiques polítiques entre el govern de la Generalitat i el govern d'Aragó a l'hora de decidir quines disciplines és fan a cada lloc. Parlarem amb el professor de comunicació corporativa i organització d'esdeveniments de la Universitat Abat Oliba CEU,Xavier Casado.



- Quins serien els pros i els contres de fer els Jocs Olímpics d'hivern als Pirineus?



Des del meu punt de vista personal, d'entrada parteixo de la base que acollir qualsevol competició esportiva, i en aquest cas estem parlant de l'esdeveniment mundial més important, és molt positiu, ens situa al mapa mundial en l'àmbit de turisme i d'impacte econòmic, veig més avantatges que inconvenients.

El Laboratori d’Enginyeria Química i Ambiental (LEQUIA) de la Universitat de Girona (UdG) acaba de posar en marxa dos projectes que reuneixen ambdós objectius i ho aconsegueix amb una solució basada en la natura: amb l’ús de microorganismes.

Aquestes investigacions capturaran el CO2 de l’ambient i el transformaran en compostos útils per a indústries com la farmacèutica o l’alimentària, i que ara provenen de recursos finits com el petroli.

El CO2 està associat a la crema de combustibles fòssils i és el principal responsable del canvi climàtic. A més, la seva concentració elevada en espais tancats, on passem la major part del temps, té efectes negatius per la salut humana.