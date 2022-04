Avui hem tractet els següents temes:

El Centre de Coordinació d'Alertes i Emergències Sanitàries (CCAES) ha confirmat que s'han detectat dos casos d'hepatitis no A-E aguda greu de causa desconeguda en nens menors de 10 anys a Catalunya, i que n'hi ha tres més de menors d'entre 11 i 16 anys que també pateixen la malaltia i que probablement serien de la mateixa variant.

L'alerta va saltar el 5 d'abril al Regne Unit amb l'aparició de 10 casos d'aquesta variant de la malaltia, i des d'aleshores el CCAES monitoritza la situació a Espanya.

Entre l'1 de gener i el 22 d'abril s'han detectat 13 casos d'hepatitis greu no filiada a persones d'entre 0 i 16 anys -entre ells els de Catalunya-, 8 dels quals confirmats i 5 més de probables.

Els 8 casos confirmats, 3 nens i 5 nenes d'edats compreses entre els 18 mesos i els 7 anys, van iniciar símptomes entre el 2 de gener i el 24 de març, i resideixen a Madrid, a Catalunya (els dos esmentats), a Galícia (2 més), a Andalusia, a Castella-La Manxa i a l'Aragó.

Una protesta de mestres ha impedit aquest dilluns realitzar un acte amb el conseller d’Educació, Josep González Cambray sobre el disseny de les escoles.

La presentació s’havia de fer a la Universitat de Barcelona (UB) a dos quarts de set del vespre, però moments abans desenes de persones han entrat a la sala amb pancartes, xiulets i cassoles demanant la dimissió del titular del departament.

Cambray ha recordat que qualsevol manifestació s’ha de fer “des del respecte” i sense “sabotatges”. Així, ha afegit que situacions com la d’avui “no representen al sector”. També ha lamentat que els representants dels treballadors dels sindicats no s’hagin presentat avui per setena vegada a la mesa sindical, “el lloc on s’han de parlar les coses”.

El grup de manifestants ha entrat a la sala al voltant de les sis de la tarda, quan només faltava mitja hora perquè comencés l’acte de presentació del document ‘ Nous aprenentatges, nous espais’, que havia de comptar amb les intervencions del conseller d’Educació, la degana del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya (COAC), Assumpció Puig, la presidenta de la Fundació Jaume Bofill, Isabel Vilaseca, la secretària general d’Educació, Patrícia Gomà, i la secretària de Transformació Educativa, Núria Mora.





