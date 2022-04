Avui hem tractat els següents temes:

El coneixement científic actual sobre la condició post COVID-19, també coneguda com COVID persistent, és molt limitat. Els seus símptomes són molt heterogenis i varien àmpliament entre individus, afectant sovint múltiples òrgans.

Això comporta un impacte en la discapacitat funcional i la qualitat de vida de les persones afectades. Els símptomes més comuns són fatiga, malestar després de fer esforços, dificultats neurocognitives (boira mental) i febrícula.

Tots aquests símptomes persistents són frustrants i debilitants per als i les pacients, que no poden fer tasques quotidianas i activitats físiques durant mesos.

A l'octubre de 2021 l'OMS va definir la condició post COVID-19, un pas essencial en el reconeixement de la malaltia i la unificació de criteris de diagnòstic. En aquest procés va participar el mèdic epidemiòleg de l'Hospital Universitari de la Princesa de Madrid Joan B. Soriano.

Darrere del disseny de les rajoles de ceràmica hi ha tot un món. Molt aviat la ciutat de Barcelona tindrà un museu de rajoles rescatades al llarg dels anys. Parlarem amb el Joel Cànoves.



- Com ha començat aquest projecte?



Es diuen rajoles hidràuliques i és on ens concentrem més i és la més fàcil de trobar per als carrers de Barcelona. Tot va començar l'octubre del 2014 quan anàvem cap a Gràcia (plaça del Sol) a prendre alguna cosa i vam descobrir quatre rajoles diferents que estaven abandonades en un sac de runa, amb el pas dels dies vam aconseguir més i més, potser amb la intenció de fer algun marc o alguna taula, però no ens imaginàvem que aconseguiríem tantes.