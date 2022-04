Avui hem tractat els següents temes:

L’edició de Sant Jordi del 2022 es recordarà probablement com la de la tornada a la normalitat, amb els pros i contres que suposa la celebració d’una Diada que temem s’escaparà a qualsevol intent de redimensionar-se sota els valors de la sostenibilitat.

Tornarem a tenir milers de parades de roses als carrers, sobretot de particulars, on la qualitat de les roses pels grans volums de venda i la manipulació no professional, les deixa molt malmeses. En un dia tan assenyalat i important pel nostre sector, els floristes necessitem posar en valor l’art floral del nostre país representat aquest dia en la rosa de Sant Jordi.

Es presenten 4 creacions de ROSES DE SANT JORDI fetes per 4 professionals floristes tot mostrant les tendències d’aquest any i l’artesania creativa que hi ha darrere de les composicions florals: som país de flors.

Els dissenys dels floristes, inspirats en la natura més propera, aporten un toc silvestre, romàntic i artesanal de la nostra tradició floral però amb una mirada contemporània.

Avui és la celebració prèvia a la diada de Sant Jordi. Després de dos anys, es preveu una gran festa amb la superilla que han creat a Barcelona per vendre els dos grans protagonistes de la diada, llibres i roses. Parlarem amb la presidenta del gremi de llibreters de Catalunya, Maria Carme.

- Es preveu un Sant Jordi com abans de la pandèmia?

Creiem que serà més o menys com l'any 2019, anirà molt bé arreu de Catalunya. Com bé deies a Barcelona s'ha creat la superilla, però Sant Jordi no només es celebra allà, sinó que arreu del territori català.

- Segons la previsió meteorològica, en alguns punts de Catalunya com a Girona, s'han vist obligats ha canviar de lloc.



Exacte, anem cap al Palau Firal.



- Com ha afectat la pandèmia al sector del llibre?



Hem patit molt en el nostre sector, ja que l'any 2020 no va haver-hi Sant Jordi i les pèrdues no s'han pogut recuperar i això s'ha de saber. Sí que és veritat que s'ha agafat l'hàbit de la lectura durant la pandèmia i hem sumat nous lectors.





