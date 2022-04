Avui hem tractat els següents temes:

El Projecte Municipal de Barcelona protegeix els periodistes a Mèxic i té com a objectiu ajudar a l'estada temporal a Barcelona de persones d'aquest col·lectiu que es veuen amenaçades per l'ocupació i l'activisme mentre denuncien violacions dels drets humans. L'objectiu és donar-los una pausa i reforçar les seves habilitats personals i professionals per afrontar la seva situació, alhora que fa més visible i internacional la seva carrera. També pretén impulsar i consolidar la xarxa catalano-mexicana de periodistes per potenciar la tasca dels col·lectius de periodistes amenaçats.

Durant la seva estada a Barcelona, els recepcionistes reben un suport integral: allotjament, habitatge, acompanyament en salut mental i de salut, formació i una agenda de defensa.

Daniela Rea és una periodista mexicana que té experiència contrastada treballant en temes socials, justícia, violència i drets humans i és membre fundadora de la Xarxa de Periodistes a Pie, membre de la Xarxa Global de Periodisme d'Investigació i coeditora de la revista Footnotes News, portal creat amb la suport de la Unió Europea.

El padró municipal d’habitants és el registre administratiu en què consten els veïns i les veïnes d’un municipi.

Les seves dades constitueixen una prova de residència en el municipi i del domicili habitual. En virtut de la Llei 7/1985, de bases de règim local, els ajuntaments són competents per fer les tasques de formació, manteniment, revisió i custòdia del padró municipal, i han d’emprendre les actuacions i les operacions necessàries per mantenir actualitzats els seus padrons, de forma que les dades que hi constin concordin amb la realitat.

La importància de l’empadronament rau a reflectir la realitat de la població de la ciutat, ja que aquest registre constitueix una fotografia de la ciutadania que ha de ser útil per avançar-se a la planificació de les polítiques públiques del municipi.

Alhora, la inscripció padronal atorga l’estatus de veïnatge i es pot qualificar de metadret, perquè és la porta d’accés al gaudi d’un altre conjunt de drets humans —civils, polítics, econòmics, socials i culturals— com el dret fonamental al sufragi universal, el dret a accedir a la sanitat o el dret a obtenir determinats ajuts.