Avui hem tractat els següents temes:

Agents de la Policia de la Generalitat - Mossos d'Esquadra de la Unitat d’Investigació de la Comissaria de Sant Martí (Barcelona) han detingut dos homes de 44 i 49 anys, a qui se’ls atribueixen almenys dos delictes d’estafa pel mètode conegut com a falsos revisors.

Els fets es remunten a finals del mes de març, quan els presumptes autors van contactar telefònicament amb una de les víctimes, que tenia declarada una discapacitat intel·lectual, al·legant que pertanyien a una empresa de gas i que dos operaris s’hi desplaçarien per fer una revisió.

Van visitar la casa en tres ocasions, i sota excusa de tallar-li el gas van obligar a la víctima a fer tres pagaments successius (un per visita) per valor total de 3.300 euros, i van informar-lo que tornarien contactar amb la víctima per acabar la tasca de manteniment que suposadament es trobaven realitzant.

El 13 d’abril agents de seguretat ciutadana i d’investigació van posar en marxa un dispositiu policial on van detenir in fraganti els dos presumptes autors quan s’adreçaven altra vegada al domicili de la víctima.

El Butlletí Oficial de l'Estat (BOE) ha publicat aquest dimecres al matí el reial decret que estableix la fi de l'obligatorietat de dur mascareta en interiors, amb algunes excepcions.

Entre aquestes, els transports, on continuarà sent obligatòria en avions, trens i autobusos, així com transports públics de viatgers i els espais tancats de bucs i embarcacions on no es pugui mantenir la distància de seguretat.

No serà obligatòria en andanes i estacions de viatgers. També l'hauran de mantenir treballadors i visitants de residències i centres sociosanitaris en zones compartides, però no els residents.

D'altra banda, continuarà sent obligatòria en centres, serveis i establiments sanitaris, com poden ser els hospitals o les farmàcies.

Tot i que s'elimina l'obligatorietat de manera general, el reial decret recomana el seu ús per a les persones vulnerables, així com també en els espasi tancats d'ús públic on les persones hi romanen durant un temps perllongat, en esdeveniments multitudinaris o en trobades privades segons la vulnerabilitat dels participants.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado