Avui hem tractat els següents temes:

Un taxista va morir diumenge a Lleida després de ser agredit amb un ganivet al barri de la Bordeta de la capital del Segrià. Els Mossos d'Esquadra han obert una investigació per identificar i detenir els autors. Al lloc dels fets s'hi han desplaçat diverses ambulàncies, que han estabilitzat el ferit i el van traslladar, en estat molt greu a l'hospital . Tot i rebre atenció mèdica, el taxista va morir a les 5.30 hores de la matinada.

El gremi del taxi fa temps que demana la instal·lació de mampares i càmeres als vehicles per millorar la seguretat. Per saber quina és la situació parlarem el president del STAC, LuísBerbel



- Torna a ser notícia la falta de seguretat en el taxi.



Des de fa un any és un tema reincident fins que es prenguin mesures. Avui dia existeix una gran agressivitat i hem de tenir en compte totes denúncies que portem. A l'última reunió de la comissió de seguretat que es va produir en el mes d'octubre i una altra el mes de gener, continuem recalcant la instal·lació de mampares i càmeres per millorar el sistema de seguretat.

El parèntesi que ha suposat el coronavirus ha obligat molts a buscar feina en sectors aliens al turisme i ara no estan disposats a canviar per un sou similar. La manca d'obra és tan aguda que aquest cap de setmana alguns hotels obriran les portes sense haver pogut completar les seves plantilles, ja per si mateix reduïdes en aquests moments de la temporada. Parlarem amb el president de l'associació d'empresaris d'hostaleria de TGN, Francesc Pintado.



- Com va la previsió per setmana Santa?



Deien que les previsions eren molt bones, rondàvem els dos dies més forts el 90 i 100% d'ocupació i durant el primer i quart el 70- 80%. Estem veient i ja prevèiem que el comportament de les reserves seria a darrera hora amb visitants de proximitat. Creiem que serà una setmana santa molt bona quant a ocupació i despesa, tant per allotjaments com per restauració.



- El turisme aquest any serà de proximitat?



És correcte al 100%, sempre ha estat així en el període de setmana santa, és turisme nacional i sobretot català, de les nostres comunitats. Estem detectant que el turisme internacional és poc, però també el tenim i, al cap i a la fi, són petits indicadors que preveuen com serà l'estiu.