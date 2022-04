Avui hem parlat dels següents temes:

Cada any, unes 10.000 persones són diagnosticades a Espanya de la malaltia de Parkinson, el trastorn neurodegeneratiu motor més freqüent en la població. Una xifra que, segons la Societat Espanyola de Neurologia, creixerà els anys vinents i arribarà a duplicar el nombre de malalts , que actualment se situa entre 120.000 i 150.000 només a Espanya. Per això, conèixer-ne les claus per poder millorar la qualitat de vida dels pacients és un repte per a la comunitat científica.

Una de les claus és que, encara que la majoria associem la malaltia als tremolors, no es donen en tots els pacients. I, en qualsevol cas, els tremolors no són les úniques conseqüències possibles de la malaltia. "La malaltia de Parkinson va acompanyada de multitud de símptomes no motors, que de fet poden ser molt més incapacitants per als pacients. Per això és tan important parar-hi esment", assenyala Andrea Horta-Barba, professora col·laboradora del màster universitari de Neuropsicologia de la UOC.

Es refereix, entre d'altres, a l'important impacte que té la malaltia en l'àmbit cognitiu i conductual. Com explica Horta-Barba, en estadis inicials, aproximadament entre un 20 % i un 30 % dels pacients ja presenta deteriorament cognitiu lleu, un factor de risc independent per al desenvolupament posterior de demència.

A més, hem parlat de despesa analitzant els perills del "compri ara i pagui després". Educació financera.