Avui hem tractat els següents temes:

La guerra està present cada dia a les notícies amb imatges esgarrifoses sobre Ucraïna. Com podem ajudar-los? Avui t'explicarem una de les maneres per fer-ho. Ens ho explica la coordinadora de recollida l'ajut humanitari del consolat general d'Ucraïna a Barcelona, UlianaTsiutsmats.



- Quin és el teu paper en aquesta organització?

Soc coordinadora voluntària d'ajuda humanitària en el consolat d'Ucraïna a Barcelona.



- Com podem ajudar els ciutadans?

En aquest moment fan falta aliments i hem de donar gràcies a Espanya que ens ha ajudat des del primer dia, van arribar moltíssimes coses, hem enviat més de quatre-centes tones amb una mica de tot, des de roba, menjar, medicaments, però avui dia ens falten molts aliments i medicaments.



- Quins aliments podem enviar?

Qualsevol mena de cereals, arròs, macarrons, té, cafè, pa, conserves, però res de vidre i líquid perquè no ho podem enviar ni amb camions ni avions.

Són recurrents les queixes que arriben a aquesta institució per les molèsties de soroll originada per activitats, comportaments humans, maquinàries i vehicles de motor.

Un dels motius més repetit, i que ha continuat durant l’any 2021, és la contaminació acústica derivada de la recollida de residus en general, i especialment la de mobles i trastos vells en horari nocturn.

Des de l’any 2017 la Sindicatura de Greuges ha recomanat al consistori, d’acord amb la Llei 16/2002 de protecció contra la contaminació acústica que fixa l’horari de funcionament de la maquinària a la via pública de 8 a 20 hores, estudiar la possibilitat d’avançar l’horari o la reducció del temps que dura el servei de recollida, amb l’objectiu de garantir el dret al descans del veïnat de la ciutat.

No obstant això, i si els efectes a la mobilitat de la ciutat fossin perjudicials, com va assegurar el consistori en les respostes facilitades a la Sindicatura, caldria preveure la recomanació d’augmentar els recursos humans i tècnics per dur a terme el servei amb menys temps, de manera que l’horari de finalització de la recollida de residus voluminosos no s’excedís en les hores de descans habitual de la ciutadania.