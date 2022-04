Avui hem tractat els següents temes:

El Col·legi d'Administradors de Finques de Barcelona-Lleida reclama a l'Ajuntament de la capital catalana que tingui en compte els propietaris a l'hora de fer polítiques d'habitatge, tot recordant l'augment del 62,51% de l'Impost de Béns Immobles (IBI) entre el 2006 i el 2020 a Barcelona és "insostenible", citant dades de l'Institut d'Estadístic de Catalunya (Idescat).

En un comunicat, els administradors denuncien que aquest increment s'ha donat en paral·lel a "polítiques de control de rendes oprimeixen cada vegada més als propietaris". Segons indiquen, "es força la reducció del lloguer i es limita la seva actualització" però també "s'incrementa la càrrega de despesa en impostos i en les despeses de manteniment i eficiència energètica".

Per això, des del Col·legi d'Administradors de Finques de Barcelona-Lleida fan una crida al consistori perquè promogui "polítiques de foment d'habitatges de lloguer assequible considerant tant a arrendadors com a arrendataris".

Mossos d’Esquadra de la Divisió de Trànsit de la Comissaria General de Mobilitat i de l’Àrea Regional de Trànsit Camp de Tarragona van denunciar penalment tres homes, de 24, 24 i 19 anys, com a presumptes autors de delictes contra la seguretat viària per conducció temerària, originar un risc greu per a la circulació i, un d’ells, per conduir un vehicle de motor sense permís per pèrdua de vigència.

La investigació es va iniciar el 29 de gener d’enguany arran de diverses trucades d’usuaris de la via que alertaven de la circulació d’un grup d’unes setanta motocicletes per l’autovia A-2, entre Sant Joan Despí i Castellbisbal, que ocupaven tota la via i obstaculitzaven el pas de la resta d’usuaris, i alguns d’ells fent conduccions temeràries consistents a circular amb la roda davantera aixecada (modalitat coneguda com a “whelie”) i dempeus a les motocicletes, amb perill greu per a qui conduïa en aquell tram.