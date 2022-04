Avui hem tractat els següents temes:

Centenars de persones s'han manifestat per reclamar més inversió en sanitat i un sistema 100% públic. Els protestants reclamen arribar al 25% de inversió en atenció primària, millorar les condicions laborals, revertir les retallades que es van fer fa una dècada i recuperar tot el que s'ha perdut per la pandèmia. 'Volem, volem, volem el 25%' i 'Sense nosaltres no hi ha salut' són algunes de les proclames que han cantat els manifestants, entre els que hi havia professionals d'atenció primària i usuaris.

La protesta l'ha impulsat Marea Blanca però s'hi han adherit sindicats com CCOO, UGT, CGT, CATAC, la Intersindical i USOC. La protesta s'ha fet en el marc de la Setmana Europea contra la Comercialització de la Salut i a pocs dies del Dia Mundial de la Salut. Entre les reclamacions fixades al manifest, hi ha reforçar i blindar l'atenció primària arribant al 25% del pressupost de salut.

Aquest dimecres 6 d'abril comença la campanya de la declaració d'hisenda de 2021 i finalitzarà el 30 de juny. Per saber quines són les novetats i a què li hem de prestar especial atenció parlarem amb el professor tributari de la universitat Abat Oliba CEU, AlbertoArtamendi.



- Quines són les novetats?

Les novetats no són molt bones per les butxaques dels ciutadans perquè malauradament ens estrenem en pujades d'impostos que estan en vigor des de l'1 de gener del 2021, però és ara quan les notarem.

Tot el que és la fiscalia de l'estalvi es veurà incrementat en 3 punts percentuals en funció del que es guanyi, tot i que les rendes baixes i mitges-altes no ho notaran massa per què són pujades en la part alta de la tarifa. Aquells afortunats que guanyin més de 50.000?€ en vendes d'accions, dividends, interessos... sí que ho notaran a les rendes. Al marge de tot això també veurem pujades a aquelles persones que guanyin més de 300 mil euros pel rendiment de la seva feina com autònoms també veuran una petita pujada de dos punts percentuals en la seva fiscalitat.