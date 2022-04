Avui hem tractat els següents temes:

Tractarem diferents temes relacionats amb les vacunes, és a dir, totes les eines que ens ajuden a superar la covid-19 i les seves variants. Parlarem amb vicepresident de l'associació de vacunologia espanyola, el doctor Ferra Moraga-Llop.



- L'associació de vacunologia ha estat distingida pel govern i per proposta del ministeri de sanitat.



Sí, amb motiu d'unes distincions que ens donaran el dia 7 abril coincidint amb el dia mundial de la salut. L'associació té l'honor de ser distingida per la col·laboració que està fent durant tota la pandèmia.



- Gran part dels científics heu col·laborat amb els mitjans de comunicació per poder donar una bona divulgació de la informació i alhora resposta als dubtes de la població.



Ha sigut molt important donar la informació i també la formació de la població en general i també ha estat possible gràcies al periodisme.





A més hem parlat amb bla fundació "make a wish".