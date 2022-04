Avui hem tractat els següents temes:

Avui dia 31 de març, és el dia mundial per la prevenció del càncer de còlon. Estem parlant del càncer amb més altes incidències que hi ha ara mateix de fet és el primer càncer en homes i el segon en dones després del càncer de mama. Per obtenir més probabilitats d'èxit en qualsevol mena de càncer, és fonamental una prevenció adequada per detectar-ho com més aviat millor. Parlarem amb la doctora Elena Élez, investigadora del grup de tumors gastrointestinals i endocrins de la Vall d'Hebron Institut d'Oncologia.

- La prevenció és la clau per qualsevol càncer?

Exacte, de fet en el moment que diagnostiquem un càncer, crec que avui dia ja estem en condicions de dir que no fem tard, però el que realment té un gran impacte en les xifres de supervivència és la prevenció, és una part crucial i és la clau per superar aquest tipus de malaltia.

Sensació d'angoixa, por i palpitacions: aquests són alguns dels símptomes que pateixen les persones amb ecoansietat quan pensen en el futur o hi fan referència. Són emocions negatives que es desencadenen a causa de la preocupació per les condicions mediambientals. "També es coneix com a ecoangoixa, ecopor, ecoculpabilitat o, fins i tot, 'dol' mediambiental", explica Gemma San Cornelio, professora dels Estudis de Ciències de la Informació i de la Comunicació de la UOC i investigadora del grup MEDIACCIONS (Comunicació i cultura digital). (àudio) a Herrera a COPE Catalunya.

I no, no afecta només els més "verds": es tracta d'un fenomen global i transgeneracional, si bé s'estén especialment entre els joves. Segons publica The Lancet en una enquesta recent a 10.000 persones de 10 països diferents i edats entre els 6 i els 25 anys, un 45 % de les persones enquestades afirma que la preocupació pel clima afecta negativament la seva vida quotidiana, tres quartes parts consideren que "el futur és aterridor", i un 56 % assegura que "la humanitat està condemnada". "Els joves són més sensibles a aquest tema: han estat educats en la consciència ecològica perquè el futur els tocarà a ells. A més, es consideren víctimes dels actes d'irresponsabilitat de les generacions precedents", afirma San Cornelio.