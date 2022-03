Avui hem tractat els següents temes:

La pandèmia encara no ha acabat, una evidència que ningú nega. Tanmateix, aquesta és una altra evidència que les coses han millorat -i estan millorant- ràpidament a Catalunya. Una sisena onada s'esvaeix ràpidament, impulsada per variants omicrons i altes taxes de vacunació i deixant de comptabilitzar els casos positius de la covid. El següent pas serà treure les mascaretes en interiors a les escoles i després a la resta de la societat. Els experts demanen no ignorar que la Covid encara marcarà el 2022 i el 2023.

Pel que fa a la possibilitat que l'Organització Mundial de la Salut (OMS) ordeni la fi de la pandèmia, els experts també recalquen que fins que no hi hagi una càrrega viral molt baixa i es pugui descartar una nova onada, no serà raonable donar-la per finalitzada. Per saber més detalls parlarem amb l' Investigador d'UdL i professor de ciències de la salut UOC, Dr. Salvador Macip.

Una vegada més ha quedat demostrat que les excavacions que s’estan fent aquests dies al Jaciment Romà d’Els Padrets de Blanes han aixecat l’esperada expectació entre els ciutadans de la vila. No tan sols per la transcendència històrica que significa poder aprofundir en la descoberta dels misteris que amaguen els vestigis de la darrera ciutat romana inexplorada encara a Catalunya.



Són molts els veïns i veïnes, tant d’aquells de tota la vida com nouvinguts, que parlen aquests dies de l’esperat inici del projecte per recuperar aquesta part de la històrica més desconeguda de Blanes. La darrera prova d’aquest interès s’ha tingut aquests dies, amb motiu de la crida al voluntariat que es va fer a finals de la setmana passada perquè tothom qui volgués desenvolupar la seva ànima vocacional d’arqueòleg a la seva ciutat tingués l’oportunitat de fer-ho.