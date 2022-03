Avui hem tractat els següents temes:

Els sindicats mantenen la vaga fixada per aquest dimarts i dimecres després de titllar "d’engany" les quatre sessions de mediació que s’han fet al departament de Treball amb Educació.

Així, lamenten que les posicions continuen d’allò més allunyades i denuncien la “incapacitat negociadora” de la conselleria encapçalada pel Josep González Cambray, de qui demanen la dimissió com a màxim responsable.

El departament, per contra, defensa que ha fet “els moviments necessaris” i sosté que no es poden atendre les demandes dels sindicats “totes i al mateix temps” pel seu elevat cost econòmic. També demanen als representants que acudeixin a la mesa sectorial prevista per aquest dijous.

Després de pràcticament una setmana de l’inici del procés de mediació entre els sindicats educatius i el departament d’Educació, finalment no s’ha pogut arribar a un acord, i es mantenen les dues jornades de vaga convocades per aquesta mateixa setmana.

Demà dimecres dia 30 de març es celebra Santa Eulàlia amb el gremi de restauració. La festa major d'hivern de Barcelona Santa Eulàlia, es celebra habitualment a mitjans de febrer, però aquest any malauradament s'ha vist ajornat a causa d'una de les variants de la covid-19, l'òmicron. Parlarem amb el director del gremi de restauració de Barcelona, Roger Pallarols.



- Es celebra en un lloc natural.



Sí, de fet aquesta és la quarta edició que celebrem Santa Eulàlia, com tothom sap és el 12 de febrer i aquest any teníem la confiança que es podria fer en les dates previstes, però la sisena onada es va encarregar d'ajornar el plantejament. El que sí que teníem clar és que es devia celebrar i que de totes totes havíem de fer la 4a edició amb motiu de la patrona de la ciutat perquè d'alguna manera no només és una activitat important a l'agenda de la ciutat sinó que és un pas decidit en recuperar la normalitat després de ser segrestada per la pandèmia. Ara hem de lluitar per la recuperació de la ciutat tan econòmicament com la de sectors tan importants com és la restauració que ha quedat greument colpejada per la pandèmia.