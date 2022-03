Avui hem tractat els següents temes:

Els sindicats veuen "insuficients" les propostes d'Educació i amenacen amb més dies de vaga. Així ho han expressat en un comunicat unitari després de les reunions mantingudes amb la conselleria en el marc de la mediació a Treball.

En el comunicat, llegit per Marc Martínez en nom del comitè de vaga, avisen que si no aconsegueixen els objectius proposats la vaga no s'acabarà el 30 de març. "No cedirem en les nostres demandes ni abandonarem la pressió al carrer", han advertit.

També han afegit que no posaran data final al procés de negociació ni a l'escenari de mobilitzacions. Al seu torn, el Departament ha assegurat que vol arribar "als acords que siguin necessaris". Les dues parts s'han citat altre cop avui dilluns.

El comitè de vaga integrat per sindicats ha demanat que el diàleg al qual es refereix el conseller d'Educació, Josep Gonzàlez-Cambray, vagi acompanyat de "concrecions" per materialitzar la reversió de retallades, la "dignificació" de les condicions laborals del personal docent i educatiu i la millora de les condicions de l'escola pública.

Des d'avui al nostre país es començarà a tractar la Covid-19 com una malaltia endèmica, havent eliminat des d'avui la necessitat de quarantena per als casos lleus i asimptomàtics, començant a monitorar només els pacients greus o vulnerables. A més d'aixecar el requisit d'aïllament per a casos asimptomàtics, lleus i casos de contacte, el Govern també eliminarà les proves de rutina per a tots els casos sospitosos o de contacte, per limitar-los a persones de risc (majors de seixanta anys, immunodeprimits i dones embarassades), personal de salut i casos greus. Tot i això, els casos lleus de Covid-19 han de ser monitorats amb "precaució", continuant amb l'ús de mascaretes, que encara són obligatòries a l'interior, i limitant els seus contactes amb persones de risc. Per saber com està la situació parlarem amb el vicesecretari general de metges de Catalunya, Dr. David Arribas.



- Anem massa de pressa donant aquest pas?



Hi ha diferents versions, alguns diuen que sí altres que no, però la veritat el que hem de fer pianos de l'agent de la Salut pública que segur que han analitzat les pautes vacunals fetes al nostre país, la tipologia de vacunes actualitzades, les recaigudes de la gent que està amb aquestes vacunes i la gravetat de la clínica dels vacunats. Hem de confiar i actuar en conseqüència acatant les seves recomanacions.