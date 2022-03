Avui hem tractat els següents temes:

Parlarem amb doctor Daniel López Acuñade la situació covid i cap a on anem, tot apunta que s'està diluint una mica, però encara hi ha una certa confusió.

- És aconsellable treure les mascaretes o pot provocar una altra onada?

Crec que hi ha una sensació de confiança, però no està ben fundada, és a dir, en aquests moments encara hi ha una dinàmica epidèmica que no hauria d'afluixar certes mesures restrictives quan encara hi ha altes incidències i que inclús van en ascens en alguns països quan han tret les restriccions.

- En aquests moments hi ha un rebrot a la Xina que els té preocupats, que està passant?

Hi ha un problema a Àsia en general, països com la Xina tenien les xifres d'incidències més baixes durant aquests dos anys i ara estan patint repunts que els situen en incidències semblants a Europa com és el cas de Hong Kong, Corea del sud, Vietnam i la Xina. D'altra banda, països europeus que van decidir relaxar les mesures com treure la mascareta en interiors han patit un increment en el nombre de casos, que també provoca un increment d'hospitalitzacions i morts. Estem davant d'un fenomen que és complex per què, per una banda, s'està perdent la immunitat que haviem aconseguit a causa de les noves variants que escapen a l'eficàcia de les vacunes.

Hi havia un cert marge per l'esperança per arribar un acord entre els transportistes de fet la ministra Raquel Sánchez va anunciar una bonificació pel gasoil professional en 500 milions d'euros, però no ha agradat a altres federacions d'autònoms i de fet han rebutjat aquesta proposta i han anunciat que sumaran aquesta aturada.Parlarem amb la secretaria general de Transcalit, YolandaRedondo.

- Ahir el govern oferia aquests 500 milions d'euros com ajudar a gasoil per a professionals, quina és la situació ara mateix?

El que s'esperava d'aquesta reunió era molt i sobretot s'esperaven concrecions. Les mesures que ha proposat el govern i que ha pactat amb el comitè nacional són benvingudes, però són insuficients i sobretot falta concreció. Aquestes a mesures han aconseguit 500 milions en bonificacions pel gasoil, però fins al divendres dia 25 no se'ns dirà com es concretaran aquestes mesures. No és només el que s'està assolint sinó que també s'ha pactat amb el govern la devolució del gasoil professional i és una revolució que tenim els transportistes perquè normalment es fa de forma trimestral i s'ha obtingut que siguin mensual. La publicació de la variació del preu del combustible en comptes que sigui mensual volem que passi a ser setmanal per tal de facilitar-nos els transportistes la repercussió d'aquesta variació en el preu del servei.





Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado