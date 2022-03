Avui hem tractat els següents temes:

Avui entren en vigor les noves normes de la DGT. Aquests canvis s'han realitzat amb l'objectiu reduir el nombre de víctimes a les carreteres. Farem un repàs per totes aquestes novetats amb el Cap provincial de la DGT, Adrià Puigpelat

- Quins serien els canvis més importants?

Com bé dius nosaltres treballem amb el propòsit d'arribar a zero víctimes, no només nosaltres també Europa s'ha marcat arribar a aquesta xifra l'any 2050. En aquesta línia hem de fer feina tots plegats i nosaltres com la DGT. Avui es posa en marxa aquesta nova llei que s'adapta als nous temps i contempla coses que fins ara no tenim en compte com els temes mediambientals, vehicles autònoms o vehicles de mobilitat personal, tot això en conjunt, són temes essencials per la seguretat viària com les distraccions, velocitat, alcohol, cinturó de seguretat. Si preguntes per les novetats, en el tema de distraccions, des de l'any 2016, les distraccions al volant s'han convertit en el primer factor concurrent en accidents mortals i som conscients que moltes d'aquestes distraccions venen per utilitzar el mòbil. La penalització per distreure's amb el mòbil al volant passa de 3 a 6 punts, de 3 a 4 punts al cinturó de seguretat de forma inadequada. Una cosa que és important és que aquesta llei contempla una major penalització en el nombre de punts que es treuen i en cap cas augmenten les quanties econòmiques de les multes, es queden com estava la normativa anterior.

Tot va començar amb l'inici de la pandèmia fa dos anys quan es va decretar l'estat d'alarma i el confinament. El cop psicològic començava aquí i s'ha anat estenent. A part de l'esgotament pandèmic, el bombardeig de notícies constants, el volcà de la palma i ara la guerra a Ucraïna. Parlarem de com ens pot afectar aquest bombardeig constant de males notícies amb la psicòloga i professora de la UdG, Alba Alfageme

- Com es pot pair?

La veritat és que estem davant d'una situació que mai haguéssim imaginat que passés el nostre món i d'alguna manera tot això està trencant totes aquelles certeses i sensacions de seguretat de com eren les nostres vides i que podíem esperar en un futur. De cop i volta tot allò què imaginàvem que viuríem es fon i això genera molta sensació d'inseguretat perquè a més a més estem vivint una situació d'una amenaça bèl·lica després d'haver viscut una amenaça directa per la nostra salut amb la pandèmia i, d'altra banda, amb una falta de sensació de control perquè, al cap i a la fi, res depèn de tu, ni la teva pròpia vida. És evident que aquests dos mecanismes que són essencials per al nostre dia a dia, el control i la seguretat, estan absolutament tocats per aquesta situació que estem vivint.