Avui hem tractat els següents temes:

Després de tres dies de vaga en educació, avui traurem conclusions a les quals han arribat després d'aquests primers dies. Parlarem amb el portaveu sector FP UGT Catalunya educació, Jesús Martin

- Quines conclusions es poden treure d'aquests tres dies de vaga?

S'avança tímidament, de moment, la primera conclusió és que la societat catalana és conscient que amb aquest conseller tenim un problema de diàleg i de confiança. El que intenta és introduir una sèrie de canvis, però primer de tot, han de ser pactats amb tota la comunitat educativa tant professors com pares que són aquells que han de conciliar la seva vida, ja que en el nostre país es treballa per torns, però la cosa no només va de calendari escolar i currículum també hi ha una mancança de diàleg i pacte de com ha de ser el sistema educatiu català en els pròxims anys i això ho hem de decidir entre tots.

El sindicat Metges de Catalunya (MC) demana "reconstruir" l'atenció primària, que considera que es troba "enfonsada", i insisteix que cal destinar-hi el 25% del pressupost del Departament de Salut, com recomanen l'Organització Mundial de la Salut (OMS) i les societats científiques.

També reclama "blindar" la inversió en sanitat; un pla de xoc per recuperar el benestar físic i mental dels professionals i augmentar la inversió en salut pública, que no pot ser "anecdòtica". Són algunes de les reivindicacions del sindicat quan es compleixen dos anys de l'inici de la pandèmia de la covid-19.

El sindicat recalca que la millora de les condicions laborals dels sanitaris també repercuteix en l'accessibilitat i la qualitat de la sanitat pública.

Metges de Catalunya alerta que la població catalana amb pòlisses de salut privada ha passat del 25% el 2010 al 32% el 2021 i ho atribueix "a les retallades, la pandèmia i l'experiència d'empitjorament de l'atenció que perceben els pacients". En un comunicat, el sindicat adverteix que "retallar en sanitat té conseqüències immediates i futures".









Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado