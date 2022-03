Avui hem tractat els següents temes:

En poc temps s'acabaria l'ús obligatori de l'ús de la màscara a certs espais interiors davant la bona situació epidemiològica. És més, el president del Govern va insistir en aquest anunci, encara que en aquesta ocasió va avançar que es retiraria aquesta mesura "aviat". Per saber quina és la situació parlarem l'investigador d'UdL i professor de ciències de la salut UOC, Doctor Salvador Massip.

- Sembla que la pandèmia està controlada, però realment és així per continuar tirant endavant?

S'ha establert aquest marc mental que s'ha acabat. El que hem fet ara és controlar l'onada, però això no vol dir que sigui l'última i ni molt menys que sigui el final de la pandèmia. Sí que és veritat que els casos són baixos; no obstant això, si deixem de fer un control, tornaran a pujar com a Alemanya, Itàlia i al Regne Unit ja van per la setena onada. A Espanya els casos són baixos, però a la que deixem de portar mascareta el més probable és que tornin a pujar.

El Festival Jardins Pedralbes, que se celebrarà entre el 7 de juny i el 24 de juliol, ha programat per aquesta edició 34 concerts, protagonitzats per artistes com James Blunt, Simply Red, Blaumut, Jehtro Tull, Diego El Cigala, Andrés Calamaro, Patti Smith, Els Amics de les Arts, Raphael, Tom Jones, The Beach Boys, Jorge Drexler, Pablo Alborán, Juanes, Yann Tiersen i Gilberto Gil.

El director del certamen, Martín Pérez (àudio), ha explicat que Concert Studio ha guanyat la consulta pública de l'Ajuntament de Barcelona per organitzar el festival aquest estiu perquè no s'ha presentat ningú més i "no hi ha hagut rival" i ha anunciat que tenen un compromís amb el Govern de prorrogar el conveni per organitzar el certamen cinc anys com a mínim.

El director del festival ha assegurat que és la millor edició de la història del certamen perquè han reunit artistes del 2020, 2021 i 2022 i ha afirmat que hi ha 29 artistes que serien caps de cartell. "Reunim a caps de cartell en un únic festival", ha afegit.