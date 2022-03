Avui hem tractat els següents temes:

En aquesta època de l'any molts adolescents es qüestionen que estudiar el curs vinent. La decisió que prenguin podrà influir a la resta de la seva vida. Parlem d'aquesta incertesa a l'hora de triar que estudiar amb la professora del departament de pedagogia de la ciutat de Girona, professora de secundària i inspectora d'educació, Ariadna Lleonard.

- Quin cacau deuen tenir els adolescents per triar en aquestes edats que estudiar.

Clar, estan en el moment d'adolescència on tenen molts canvis i moltes incerteses. A vegades tenen poques orientacions, tot i que des dels centres es fa molta feina per poder-los ajudar. Cada vegada s'intenta relaxar més la idea de que aquestes decisions influenciaran a la resta de la seva vida, evidentment que si, però no els hi condicionarà per què tot està més obert que abans, ara és mas fàcil el traspàs d'un lloc a l'altre, però sí que recomanem prendre aquesta decisió amb calma.

El mossos han localitzat una bomba de la guerra civil que s'estava utilitzant en un centre juvenil com a cendrer.

Ens hem trobat altres casos on han aparegut troballes d'aquesta mena, però en aquest cas no ve en trobar en un magatzem o sota terra sinó que l'estaven fent servir com a cendrer en un centre juvenil. En un moment donat en aquest centre juvenil que és de Santa Maria d'Oló se n'adona algú i sospita que podria contenir material explosiu donada la seva forma llavors alerten els mossos d'Esquadra i evidentment els especialistes en artefactes explosius ho examinen i el van fer explotar amb seguretat. Aprofito per recordar que tots aquests artefactes encara que semblin de col·lecció, si tenen sospites que pugui contenir explosius, per seguretat, recomanem que truquin els mossos d'Esquadra perquè facin una comprovació i així evitarem molts disgustos.