Milers de docents es manifesten pel centre de Barcelona en el primer dels cinc dies de vaga convocats pels sindicats educatius contra la política del conseller d'Educació, Josep Gonzàlez-Cambray, i per reclamar millores.

La manifestació ha començat als Jardinets de Gràcia i té previst finalitzar davant del Departament, a la Via Augusta. L'han convocada USTEC, CCOO, UGT, la Intersindical, Professors de Secundària, CGT i USOC.

Reclamen arribar al 6% del PIB en inversió educativa, reduir ràtios, estabilitat del personal interí, retirar el nous currículums i el nou calendari escolar i el compromís del conseller sobre el català. Volen també la dimissió de Cambray. La vaga tindrà lloc de dimarts a dijous d'aquesta setmana i el 29 i 30 de març.

Un seguiment important segons els sindicats

El seguiment de la vaga de docents als centres públics de primària era del 31,3% a les 11 hores del matí, segons les dades comunicades pel 87,5% dels centres al Departament d'Educació.

El món es solidaritza amb Ucraïna amb totes les necessitats i Catalunya no volia ser menys. En aquest cas les farmàcies han proveït de medicaments a la població ucraïnesa. Parlarem amb l'Antoni torres, President de la FEFAC,

- Explica'ns aquesta operació de solidaritat amb Ucraïna.

Des de la farmàcia som un punt d'atenció ràpid de les necessitats socials i des del minut inicial es va notar una gran voluntat per part de la gent per ajudar i correguda envia'm coses o aportar el seu granet de sorra per combatre aquesta situació. Nosaltres el que vam fer és vincular-ho a través d'una ONG que tenim que es diu Farmamundi i es tracta d'una ONG oficial que el que fa és justament això gestionar els enviaments o cobrir les necessitats de pobles o de situacions d'accidents o catàstrofes arreu del món.

- Com estàs fent la resposta per part de la gent?

Està sent espectacularment i justament parlàvem amb els responsables de Farmamundi i em deien que ho han notat una barbaritat , la gent s'està abocant moltíssim i això parla molt en positiu de com som.