Herrera a COPE Catalunya i Andorra

En el programa d'avui entrevistarem a una persona molt important en el món de la ràdio i que precisament avui ens presenta el seu nou projecte, el llibre "Hasta que se me acabenlaspalabras " , Pepe Domingo Castaño.

- Aquest nou llibre parlar sobre la teva vida?

La veritat és que no és massa autobiogràfic, és més aviat un llibre de vivències i records, no li vull dir memòria perquè cronològicament no està perfecte, vaig canviant d'un any a un altre, és a dir, no és una biografia de tot el que he fet, senzillament he agafat un grapat de vivències que tenia guardades i li he donat forma de paraula i aquí estan en aquest llibre.

- Aquest llibre es compon de gairebé 600 pàgines. Quant de temps li has dedicat a aquest llibre?

La primera part, que és la més íntima, no és d'ara, és de fa divuit anys. Comença quan deixo el convent de frares i finalitza quan arribo a Madrid el 31 de desembre del 66. En aquell moment vaig pensar que no era interessant per ningú i ho vaig guardar. En una entrevista em van preguntar per aquest escrit i vaig dir que era tan dolent que no ho publicaria, llavors ho va escoltar un senyor de la Corunya, Juan Luis Miravet. Vam estar parlant i em va demanar aquest manuscrit per presentar-ho a editorials que ell coneixia i estava convençut que estarien interessats i li vaig enviar, al cap dels tres dies em va dir que tenia entre les mans un best-seller, però encara estava incomplet perquè la meva vida professional començava des que vaig arribar a Madrid cap endavant i aquí arriba la segona part del llibre. En aquest moment vaig pensar que no estava tan inspirat com quan vaig fer la primera, però ho vaig intentar. Vaig començar la segona part un dia que estava escrivint poemes i em vaig animar.