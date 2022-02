Avui hem tractat els següents temes:

Com cada dimecres ens posem al dia de l'actualitat policial amb la portaveu de SAP-FEPOL dels mossos d'Esquadra, Imma Viudes.

- S'han produït unes pintades a la seu de SAP-FEPOL.

Durant la matinada d'abans-d'ahir, ens van atacar la seu del nostre sindicat i ho va reivindicar el grup independentista radical Arran. Ens van fer unes pintades on deia "La repressió no ens atura tornem-los tots els cops" . A més a més van bloquejar l'entrada del local amb una cadena perquè no poguéssim entrar. Després ells mateixos van gravar aquest acte en vídeo i des d'aquí dic a aquests brètols, que a nosaltres sí que no ens aturaran amb quatre pintades o encadenant la porta. La llibertat d'opinió és del tot respectable, però aquests actes vandàlics finalment posa en evidència a les persones que ho realitzen.

El diputat d'Innovació, Governs Locals i Cohesió Territorial de la Diputació de Barcelona, Josep Arimany, ha presentat aquest dimecres la primera fase del projecte per instal·lar caixers automàtics als municipis de menys de 5.000 habitants de la demarcació de Barcelona, amb ell hem parlat a Herrera a COPE Catalunya (àudio).

A dia d’avui, la corporació calcula que hi ha més d’un centenar de pobles de la província que no disposen de cap caixer, xifra que representa més d’una tercera part dels municipis de la demarcació.

En aquesta primera fase, la corporació enfoca aquest projecte a una seixantena de pobles de la província, xifra que pot augmentar en els propers anys. També cal tenir en compte que una part important dels municipis que no disposen de caixer no n’han arribat a tenir mai i la seva instal·lació resulta poc viable.