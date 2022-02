Avui hem tractat els següents temes:

El dia mundial del càncer infantil. Hem de reconèixer que al llarg d'aquests anys hem avançat molt en la seva prevenció, pronòstic i curació. Parlarem amb el cap d'oncologia infantil de la vall d'Hebron, Dr. Lucas Moreno.

- Quina és la previsió d'avui dia quan es diagnostica un tumor maligne a un infant?

Hi ha uns 250 casos de càncer en nens i nenes a Catalunya a l'any la xifres de supervivència són millors que abans, superen el 80%, però encara tenim un repte molt important per poder aconseguir cobrar a tots els pacients i que ho fem lliures de seqüeles. En el nostre centre de referència com és la vall d'Hebron oferint nous tractaments i tenen plans per millorar els resultats d'aquests nens i nenes.

- La vitalitat d'un infant augmenta la possibilitat de curació?

Si els resultats dels tractaments són millors en els casos infantils, però, així i tot, requereixen tractaments molt intensius i han de passar ells i les seves famílies molt de temps a l'hospital.

Genís Matabosch, director del Festival Internacional del Circ Elefant d'Or, destaca que el ritme de venda d'entrades s'enfila a mesura de la "nova realitat amb la davallada de la sisena onada". Ha indicat que encara hi ha entrades per vendre, però ha mostrat el seu optimisme per les 18.000 entrades venudes.

La prevenda per a antics espectadors, la promoció llançament, la venda anticipada, les funcions escolars, les entrades a patrocinadors i mecenes, la venda a través d’agències de viatges i col·lectius organitzats han sumat a data d’avui 18.211 entrades venudes.

En total seran 16 representacions amb un aforament diferent per a cada funció, sempre inferior a 2.400 butaques. Les fluctuacions de períodes de venda al 100% sense distanciament i al 70% amb distanciament han provocat aquesta xifra irregular de seients, ha apuntat Matabosch.

