Avui hem tractat els següents temes:

El darrer 25 de gener la Sindicatura de Greuges de Barcelona va convertir en realitat ‘A peu de carrer’, el projecte de David Bondia per acostar la institució al veïnat dels 73 barris de la ciutat. La primera visita d’aquesta nova iniciativa va dur-se a terme a dos barris del Districte de Sant Martí: Sant Martí de Provençals, i la Verneda i la Pau.

A Herrera a COPE Catalunya hem parlat amb el síndic de greuges de Barcelona, David Bondia (àudio).

“Arrenca un dels projectes que ja tenia en el meu programa de 7 eixos i 33 propostes, que permetrà crear una Sindicatura itinerant, que sigui un territori i no només una ubicació”, ha explicat Bondia, que ha afegit que “cal acostar-nos a la ciutadania, al teixit associatiu i al teixit empresarial, ja que és la manera de conèixer i intervenir en les problemàtiques dels veïns i veïnes de la ciutat”.





La guerra entre taxistes de Barcelona i Uber ha viscut aquest dijous un altre incident, amb les queixes dels sindicats d'Elite Taxi que han avançat lentament per la capital durant tot el matí. L'acció de protesta respon al procediment sancionador iniciat per l'Autoritat Catalana de la Competència (ACCO) contra Elite Taxi arran de nombroses denúncies d'Uber. Parlarem amb el portaveu d'Elite Taxi, Tito Álvarez.

- Quin objectiu te la protesta d'avui?

L'autoritat catalana de la competència ens ha obert un expedient sancionador amb una instrucció que pot durar divuit mesos per unes denúncies que Uber ens ha posat, diuen que els hi estem fent boicot col·lectiu i que ells no poden créixer a Barcelona per culpa meva i d'Elite Taxi. Creiem que és un atac a la llibertat d'expressió, ens volen silenciar, la sanció podria arribar fins als dos milions d'euros per dir que Uber és una app tòxica pel taxi i que ha fracassat a Barcelona perquè tan sols té 165 taxistes inscrits i 60 actius i dir això (que és una dada objectiva) sembla que per una empresa multinacional valorada en 70.000 milions de dòlars en borsa, sembla que els hi molesta i ens envia al seu bufet d'advocats (dels més cars d'Espanya) per intentar silenciar nos.