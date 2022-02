Avui hem tractat els següents temes:

Demà dijous hi haurà canvis importants, ja no serà obligatori l'ús de la mascareta a exteriors i els nens tampoc l'hauran de portar a l'hora del pati. Recordem que també obre l'oci nocturn reobre sense límit d'horaris i aforament, però en aquest cas sí que serà obligatori l'ús de la mascareta en interiors. Països com Dinamarca han decretat el fi de la pandèmia. Parlarem d'aquesta situació amb el doctor Salvador Macip, investigador UL i professor de ciències de la salut de la UOC.

- Quan podem donar per finalitzada una pandèmia?

Hi ha diferents maneres de veure-ho, en primer lloc, una pandèmia vol dir una malaltia infecciosa que està estesa pel planeta en un territori molt ampli, per tant, el fi de la pandèmia hauria de ser una cosa global.

Cada país pot proclamar el fi de la pandèmia en el sentit que el virus ja no està circulant amb la violència com fins ara, en el cas de Dinamarca ho està fent independentment dels resultats de contagis, en aquest moment segueix alt, estem per sobre del que teníem l'any passat.

Un dispositiu de Mossos d'Esquadra per evitar una cursa il·legal de cotxes a Sant Celoni ha acabat aquest cap de setmana amb 30 persones identificades, 20 vehicles controlats i 7 denúncies de trànsit. Concretament, de les set denúncies, tres han estat per infraccions als cotxes 'tunejats', tres més per falta d'ITV als vehicles i una última denúncia penal per alcoholèmia positiva, segons han detallat els Mossos.

A Herrera a COPE Catalunya hem parlat amb la portaveu del sindicat SAP-FEPOL de mossos d'esquadra, Imma Viudes. (àudio)

Es tracta d'un dels freqüents controls que la policia catalana, amb l'ajuda de policies locals, duu a terme en les darreres setmanes per evitar concentracions de vehicles clandestines i curses il·legals en polígons industrials del Vallès Oriental, principalment en poblacions com Llinars, Montornès o les Franqueses del Vallès.