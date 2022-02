Avui hem tractat els següents temes:

Avui dia 8 de febrer és del dia de l'internet segur, un dels punts que més preocupa és l'odi a través de les xarxes socials. Parlarem amb la Directora de continguts de FreedaEspaña, Raquel García.

- Per què hi ha tant d'odi a través de les xarxes socials?

Primer de tot, crec que sempre ha existit a les xarxes socials, hi ha algunes plataformes on es produeix més com és Twitter, és cert que després de la pandèmia, tot aquest consum de medis que hi ha hagut, ha incrementat el temps que passem en el món digital i que a més a més ha penetrat a altres generacions. Aquests nous temps de consum han augmentat exponencialment l'odi, però sense cap dubte crec que els factors què fan que cada vegada es produeixi d'una manera més habitual és l'anonimat que ens proporcionen les xarxes. És molt senzill crear-se perfils falsos amb una intenció específica i, per una altra banda, el fet de no haver d'afrontar a l'altra persona cara a cara per aquesta distància que produeix el món virtual, el fa sentir protegit.

S'ha presentat l'informe sobre la formació professional i els sectors com l'agricultura demanen un relleu generacional jove i ben format, però el panorama d'aquest sector no és gaire atractiu per les noves generacions. Parlarem amb el Tècnic de l'observatori d'FP, Javier Gracia.

- Cal un relleu generacional en aquest sector?

Totalment, és una de les primeres queixes del sector i és d'aquesta falta de relleu generacional les dades oficials recullen aquest embelliment dels titulars un cop arriba a la seva data de jubilació hi ha una manca de relleu generacional. He de dir que des del 2018, aquest sector s'ha tornat molt més buscat, la gent cada cop busca més el contacte amb la natura, ho hem notat sobretot entre els joves de Barcelona. Avui dia s'ha iniciat una titulació online d'agricultura i que justament ha estat coberta per l'ambient propi de la ciutat. La problemàtica d'aquests joves és que no tenen accés a aquestes terres i això produeix una dualitat, és a dir, un abandonament, però l'hora també tenen ganes d'emprendre una activitat agrària.