Avui hem tractat els següents temes:

Catalunya reobrirà el pròxim dia 11 el lleure nocturn. L'obertura, la mitjanit del dijous 10 al divendres 11, es farà, com es va aplicar a la resta de sectors ja divendres passat, sense limitacions d'horari ni d'aforament (excepte les que tinguin els locals per les llicències). Tampoc no s'aplicarà ja el passaport Covid, el certificat vacunal o si ha passat la covid o una prova negativa recent per accedir als locals. L'única mesura de prevenció que es podria mantenir és l'ús de la màscara als interiors mentre no es begui. Parlarem amb l'epidemiòleg i exdirectiu de l'OMS, Daniel López Acuña.

Un equip internacional d’astrònoms dirigit per l’investigador Toni Santana-Ros, de la Universitat d’Alacant i l’Institut de Ciències del Cosmos de la Universitat de Barcelona (ICCUB) (àudio), ha confirmat l’existència del segon asteroide troià terrestre conegut fins ara, el 2020 XL5, després d’haver-lo cercat durant una dècada. Els resultats de l’estudi s’han publicat avui a la revista Nature Communications.

Tots els objectes celestes que vaguen pel nostre sistema solar noten la influència gravitatòria de tots els altres cossos massius que el formen, incloent-hi el Sol i els planetes.

Si considerem únicament el sistema Terra-Sol, les lleis de la gravetat de Newton ens diuen que hi ha cinc punts en els quals totes les forces que actuen sobre un objecte situat en aquest punt s’anul·len entre si.