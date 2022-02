Avui hem tractat els següents temes:

El nou Servei d’Observació Nocturna (SON), que es com s’ha batejat, està format per set persones, quatre homes i tres dones, tots ells majors de 45 anys i aturats de llarga durada, que han estats contractats a través d’un pla d’ocupació del SOC dotat amb 260.000 euros. És una prova pilot i tindrà una durada inicial d’un any.

Els integrants de la unitat han rebut formació específica en temes de mediació, civisme i comunicació i estaran sota la supervisió del departament de Protecció Civil, en estreta col·laboració amb la Guàrdia Urbana i els Mossos d’Esquadra.

Els membres de l’equip faran en parelles rutes dissenyades per la Guàrdia Urbana als barris de Sant Ildefons i La Gavarra, on es concentra el 75% de la població de Cornellà.

La seva funció serà observar i comunicar qualsevol incidència detectada (problemes en l’enllumenat, punts d’abandonament de mobles, persones que dormen al carrer en ple hivern, baralles...) ja sigui a la Guàrdia Urbana o als serveis municipals, mai actuar directament.

