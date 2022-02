Avui hem tractat els següents temes:

D'ençà que es va posar sobre la taula la possible candidatura dels Pirineus per organitzar els jocs olímpics d'hivern del 2030 hi ha hagut uns quants obstacles a favor i en contra. Per saber com està la situació parlarem amb el professor de la universitat de Girona en el departament de geografia i membre de l'institut de recerca en turisme, Jose Antonio Bonaire.

- Que té de positiu i tan negatiu tot això?

Els pros i els contres estan bastant estudiats, cada jocs olímpics, tant d'hivern com d'estiu, les destinacions fan un balanç. Positivament, una destinació aconsegueix tres coses molt importants. En primer lloc, obté inversió directa per les instal·lacions i inversió indirecta per l'accessibilitat vies ferroviàries carreteres En segon lloc, obté imatge, es posiciona en el mapa i, en tercer lloc, genera un efecte impuls, és a dir, durant un determinat període les inversions hola atracció de talent fins i tot la mateixa població local genera un estat d'ànim que acaba generant un efecte bola de neu positiu per al territori.

El govern ha ratificat sobre l'ús obligatori de la mascareta a exteriors, ja que té un paper molt important a l'hora de minimitzar els riscos de contagi per la covid-19. Per resoldre els dubtes que té la població respecte a la seva validesa parlarem amb el pediatra i vicepresident de la societat espanyola de vacunologia, Dr. Ferran Moraga-Llop.

- La mascareta és efectiva als exteriors?

S'ha rectificat l'error important per part del congrés dels diputats. La mascareta a l'exterior té unes d'indicacions molt concretes com poden ser en aquelles situacions on no es pot guardar una distància física per tant crec que aquí al govern s'ha tornat a equivocar i crec que aquestes decisions l'han de prendre comitès d'experts independents.