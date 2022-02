Avui hem tractat els següents temes:

Les residències van patir moltíssim durant la pandèmia i també ha provocat un replantejament sobre nous models geriàtrics o de residències per persones grans, sobretot de cara a la gran jubilació del baby boom.

Amnistia internacional acaba de fer públic el seu informe sobre la deficient investigació del què va succeir a les residències i les ràtios. Per saber més detalls parlarem amb el president de la Fundació Edat & Vida, Dr. Josep Maria.

- Després de tot l'enrenou que hi ha hagut amb la pandèmia les residències, cal un nou replantejament sobre la residència del futur?

Crec que s'ha de diferenciar i clarificar alguns aspectes, la residència en aquests anys amb la covid-19 s'ha sotmès a una situació extrema. Aquestes residències mai han estat reconegudes com a centres sanitaris sinó que van ser concebuts com a alternatives de la llar, però això va ser quan la gent no envellia tant, moria més jove i no els hi donava temps a posar-se molt malalts, mentre vivia a la residència podien continuar anant al metge com si visquessin a casa seva. En aquest moment la gent és molt gran, està molt deteriorada , amb molta patologia crònica i no es resol adequadament el tema de l'atenció sanitària a les residències, aleshores s'ha donat una imatge del personal de les residències com que han fet les coses malament i en realitat no és així perquè el personal de les residències no és sanitària, més aviat és de l'àmbit social i s'ha produït una situació una mica injusta pels treballadors de les residències. Quant al segon punt, és evident que pràcticament ningú per voluntat pròpia vol anar a una residència, és a dir, es calcula que més del 4% de les persones que estan les residències estan per voluntat pròpia. Els que formem el babyboom podem triar si no volem anar una residència o simplement voldrem estar a casa, però estar a casa, arriba moment que presenta unes limitacions que fan difícil poder continuar.

L'anticicló que ens porta des de fa setmanes ha impedit l'arribada d'un front que podria deixar pluges i nevades generalitzades, útil per frenar una sequera.Durant aquest hivern, entre desembre i gener, ha recollit molt poca aigua de pluja. Per saber com anirà la situació parlarem amb el membre de l'associació catalana observadors meteorològics, Sergi Corral.

- És normal aquesta situació?

La paraula normalitat s'escapa una mica del nostre entorn, més que normalitat, nosaltres ens encaminem a situacions excepcionals o no excepcionals, anem cap a un primer extrem i crec que ens hauríem de decantar més cap aquí.