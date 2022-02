Avui hem tractat els següents temes:

Les dades de contagis de la pandèmia apunten que estem veient la llum al final del túnel. Per saber en quina situació estem parlarem amb el professor de ciències de la salut de la UOC i investigador de la UdL, Dr. Salvador Macip.

- Fa la sensació que la situació és bastant optimista.

Estic d'acord, la situació ha millorat, però encara queda molta feina. Celebrar que hem superat el pic de l'onada és una mica a prematur perquè encara ens queda tota la baixada, per tant, ens queda molta feina per fer.

- Sembla que les coses milloren, fins i tot Dinamarca ha anunciat que aixecarà totes les restriccions, això seria aplicable a Catalunya?

No, però és possible que es faci per la tendència que estem veient a Europa. A la que podem, volem treure totes les restriccions, però això té un perill i un cost. La baixada de contagis potser no serà tan ràpida i efectiva com podria ser, crec que hauria d'haver-hi una mica de seny en aquest sentit, però el que passa és que tenim pressa per treure les restriccions a causa de la fatiga pandèmica tots volem escoltar bones notícies i desconnectar, a la mínima que ens donen l'oportunitat ho fem i els polítics estan encantats d'aprofitar-ho per guanyar punts.

El preu de la llet va patir un lleuger increment al desembre i encara és lluny de la demanda dels ramaders, que segueixen sense cobrir els costos de producció després de l'increment de despeses en matèries primeres o serveis, com el preu de la llum.

Ara el sector de llet es troba davant d'un altre inconvenient, els càrtels. Un càrtel és un acord entre empreses per establir preus fixos per eliminar la competència entre ells i repartir-se els beneficis, però qui realment es veu afectat és el consumidor. El sector de la llet està davant d'aquest acord, però els ramaders i pagesos no estan d'acord. Parlarem d'aquesta situació amb l'advocat especialista en litigis i afectats per càrtels a Espanya, Albert Poch