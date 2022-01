Avui hem tractat els següents temes:

L'Agència Europea de Medicaments a aprovat la utilització de la pastilla de Pzifer contra la covid-19 i ell govern espanyol ha comprat 344 mil dosis i aniran destinades a persones concretes que estiguin patint la malaltia. Parlarem amb el doctor Ferran Moraga-llop, vicepresident de l'Associació espanyola de vacunologia.

- Com s'aplica aquesta pastilla?

Aquesta pastilla es diu Paxlovid del laboratori Pzifer i es tracta d'un antiviral, però que té unes indicacions molt concretes és a dir es donarà aquelles persones que comencen la malaltia s'ha d'administrar durant els tres o cinc primers dies del començament dels símptomes i que tinguin factors de risc que fan que la malaltia es compliqui i requereixi hospitalització. Té l'avantatge que es pot donar per via oral cosa que no hi havia fins ara.

-La protecció de dades. Una assignatura pendent de bona part de la població

En l'era del Big Data totes les empreses recopilen, emmagatzemen i gestionen dades de clients i empleats, però es recopila només aquelles dades que són estrictament necessaris?, s'emmagatzemen en els llocs adequats?, es gestionen de manera correcta? La veritat és que avui dia continua havent-hi irregularitats entorn de la seva protecció i les pràctiques de seguretat encara són deficients, especialment quan es tracta de compartir i emmagatzemar dades sensibles.