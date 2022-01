Avui hem tractat els següents temes:

La intel·ligència artificial cada vegada està més present a les nostres vides, tot i que, encara ens queda molt camí per recórrer. La intel·ligència artificial (IA) a la pràctica són sistemes d’algorismes que poden realitzar anàlisis i processaments de dades concretes i rellevants. Sense cap dubte ens facilitarà la vida sempre que seguim unes normes ètiques. Per saber el desenvolupament en el present i futur de la intel·ligència artificial a Catalunya, tant en l'àmbit comercial com en l'àmbit empresarial, parlarem amb el director de l'Observatori d'ètica en intel·ligència artificial, l'Albert Sabater.

La sindicatura de greuges de Barcelona ha creat un grup de treball per abordar l'abús i l'assetjament sexual a dones, infants i adolescents. Parlarem d'aquesta situació amb el síndic de greuges de Barcelona, David Bondia.

- En quin moment es crea aquest grup de treball i quins seran els seus objectius?

El que volem saber és com es produeixen mediàticament, és a dir, la nostra preocupació és que surten a la llum pública a través dels mitjans de comunicació, tot i això, continua havent-hi una constant de casos a Barcelona, per tant, com a sindicatura el que volem és oferir un mecanisme de defensa sobre els drets de les persones que acaben denunciant aquesta situació. També ens amoïna que els hi faci molta pot denunciar la situació als jutjats. Un altre punt que no estem tractant és la reparació dels danys de les víctimes i el que hem pensat des de la sindicatura és crear una complicitat i un component de trobada entre les víctimes i els diferents agents que els acompanyen en aquesta situació.