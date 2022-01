Avui hem tractat els següents temes:

Amb la tornada a les classes els contagis entre els alumnes s'han disparat. Un altre dels punts que s'ha vist afectat és la conciliació familiar quan tens un fill positiu i ha d'estar confinat a casa. Per saber com han d'actuar davant d'aquesta situació parlarem amb la sociòloga de la universitat de Girona, Cristina Sánchez Miret.

- Què poden fer els pares davant d'aquesta situació?

Aquesta situació que s'agreuja amb la covid-19, no és nova. Per començar ens hauria de fer reflexionar i es dona perquè no hem deixat espai ni temps per la cura. La nostra societat ha decidit en algun moment que aquesta situació sempre es pot externalitzar, és a dir, aquesta situació ha deixat en evidència com som una civilització que no deixem temps per la cura.

El cantautor Pablo Milanés presentarà el dimecres 26 de gener al festival Mil·lenni al Palau de la Música la seva nova gira "Días de Luz". Aquesta vegada, des d'una reflexió més íntima i alhora esperançadora. L'artista cubà de 78 anys pujarà a l'escenari amb les mateixes emocions i música que li van proporcionar el cantautor durant més de sis anys. Ens dona més detalls al mateix artista.

- Encara tens la mateixa il·lusió després de seixanta anys com a cantautor?

Si i encara tinc molts plans que tinc pendents que espero poder-los fer algun dia.

- Que trobarem en aquesta nova gira "Días de luz"?

El caràcter del títol havia de ser divertit i la gent quan vagi a veure'ns entendrà perquè té aquest nom. En aquesta gira descobrireu cançons velles que no es van donar a conèixer massa i cançons noves també.





