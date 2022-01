Avui hem tractat els següents temes:

Amb la tornada a les classes els contagis entre els alumnes s'han disparat. Un altre dels punts que s'ha vist afectat és la conciliació familiar quan tens un fill positiu i ha d'estar confinat a casa. Per saber com han d'actuar davant d'aquesta situació parlarem amb la sociòloga de la universitat de Girona, Cristina Sánchez Miret.

- Què poden fer els pares davant d'aquesta situació?

Aquesta situació que s'agreuja amb la covid-19, no és nova. Per començar ens hauria de fer reflexionar i es dona perquè no hem deixat espai ni temps per la cura. La nostra societat ha decidit en algun moment que aquesta situació sempre es pot externalitzar, és a dir, aquesta situació ha deixat en evidència com som una civilització que no deixem temps per la cura.

La sanitat pública del nostre país està saturada i infrafinançada. Parlarem d'aquesta situació amb el secretari general de metges de Catalunya, Dr. Xavier Lleonart.

- Com veieu la situació de la sanitat pública?

Comentava l'altre dia amb un company teu que en aquesta darrera època de pandèmia hem patit uns canvis brutals i que han tingut lloc dintre de la sanitat pública. Estic convençut que tots els meus companys al llarg d'aquests darrers dos anys han pensat on està aquella professió què em vaig plantejar començar a estudiar o on està aquesta il·lusió d'ajudar els altres, crec que a la sanitat pública ja no queda res d'això. Aquesta situació provoca que la gent marxi a una altra feina on els valoren millor, paguen millor i on poden fer la feina tal com ells creuen que s'ha de fer.