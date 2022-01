Avui hem tractat els següents temes:

Un dels mals endèmics és la situació de la infermeria a Catalunya. Per saber com està la situació parlarem amb la directora del coneixement i desenvolupament professional del col·legi oficial d'infermers i infermeres de Barcelona, Glòria Jodar.

- La situació de la infermeria Catalunya es podria definir com un mal endèmic?

Jo diria que és una situació que es produeix Espanya i també a Catalunya. Hi ha una gran diferència respecte a la resta d'Europa i aquesta situació ja estava abans de la pandèmia, de fet ja pronosticàvem l'envelliment de la població i l'augment de problemes de salut crònics i complexos es necessitarien moltes més mans per poder cuidar de les persones la pandèmia el que ha fet és posar-ho en evidència. Hauríem de posar-nos mans a l'obra per poder resoldre-ho perquè a més a més es preveuen jubilacions de manera immediata.

Diversos veïns de Barcelona es queixen de la presència de rates al carrer. Els ciutadans han reclamat un tractament per aturar la crescuda d'aquests rosegadors. Per saber perquè està passant parlarem amb el director de comunicació de Rentokilinitial,Jacinto Díez.

- Es podria considerar normal aquest augment de rates?

Les rates sempre estan allà, ens acompanyen pràcticament en el nostre dia a dia, però en condicions normals estan amagades i no detectem la seva presència. Quan ja comencen a ser visibles per als carrers o parcs és perquè s'estan donant una sèrie de circumstàncies que afavoreixen la seva proliferació, en aquest cas hi ha diferents factors, un d'ells està vinculat amb la Covid i motivat principalment per la paralització general, per tant, si les rates no veuen moviment, perden la por i surten del seu amagatall per buscar un de nou. Un altre factor també vinculat amb la covid són els recursos que s'han estat utilitzant per part de l'ajuntament per aquesta classe de plagues on també s'han relaxat i això que són serveis essencials. L'últim factor i que és molt important, és la restricció dels productes anticoagulants que tradicionalment es feien servir per controlar les plagues, ara mateix la normativa europea que s'aplica a tot el territori de l'Estat espanyol indica que només es poden fer servir productes raticides i anticoagulants quan tens la certificació de què hi ha una presència real de rates. Fa un temps, aquests productes es col·locaven i es deixaven allà uns mesos, però ara si no es pot demostrar que hi ha un perill de rates, no es posa.